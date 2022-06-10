دعت برلين ولندن وباريس الخميس في بيان مشترك طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي" و"القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة" منذ مارس/آذار لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران صنع قنبلة ذرية.

وقالت الدول الثلاث في البيان الذي نشرته الخارجية الألمانية إنه في ما يتعلّق بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس/آذار "نأسف لأن إيران لم تنتهز بعد هذه الفرصة الدبلوماسية" و"ندعوها لذلك فوراً".

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق الخميس بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

وقالت برلين ولندن وباريس إنها "تندد" بقرار طهران هذا. واعتبرت أن "هذا يفاقم الوضع ويعقّد جهودنا نحو استعادة العمل بالكامل" بالاتفاق المبرم عام 2015 الذي ينصّ على الحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

وتابعت البلدان الثلاثة في بيانها المشترك: "نحضّ إيران على وقف تصعيدها النووي وإبرام الاتفاق المطروح حالياً على الطاولة بشكل عاجل من أجل إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في الوقت الذي لا يزال هذا فيه ممكناً".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.