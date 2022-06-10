عثرت هيئة التراث السعودية الخميس على نقش إسلامي يعود إلى حقبة ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، أي سنة 24 من الهجرة النبوية.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس” عثر على النقش من قبل عدد من المهتمين بالآثار في حدود موقع قصر عليا التابع لمنطقة مكة المكرمة، الذي سجل مسبقاً لدى الهيئة في سجل الآثار الوطني.

وتمكن الدكتور عيد اليحيى وفريقه الذي دل على النقش وخبير النقوش الإسلامية محمد المغذوي من قراءة النقش الأولية، ونشرت الهيئة قراءة جزئية للنقش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد النقش أحد أهم النقوش الأثرية، كونه نقشاً تاريخياً يوثق واحداً من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي المبكر، إذ كتب عليه: "لله وكتبت زمن أُمّر بن عفان سنة 24".

وأوضحت الهيئة أن الدراسات الأثرية التي أجراها فريق من المختصين من هيئة التراث على الصخرة، قدمت قراءة للنقش بعد فحصه وتوثيقه، إذ كشفت غموض السطر الأول للنقش الذي يكشف عن اسم العلم (زهير) كاتباً: "أنا زهير آمنت بالله وكتبت زمن أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين".

ويظهر النقش مشابهاً لمضمون نقش زهير في محافظة العلا الذي وثق فيه كاتبه الزمن الذي توفى به الخليفة عمر بن الخطاب.

ووفق الهيئة فإن أهمية النقش تأتي من كونه ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية، بعد نقشَي "سلمة" في ينبع النخل المؤرخ في سنة 23 هجرية ونقش "زهير" في محافظة العلا 24 هجرية.