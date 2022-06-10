سياسة
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تقارير ترجّح وماكرون تمنى ذلك.. هل يوافق زيدان على تدريب باريس سان جيرمان؟
توقعت تقارير صحفية موافقة النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرّب ريال مدريد السابق على التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان لتدريب الفريق.
تقارير ترجّح وماكرون تمنى ذلك.. هل يوافق زيدان على تدريب باريس سان جيرمان؟
قاد زيدان ريال مدريد لتحقيق 11 لقباً وعلى رأسها 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016-2018) / AFP
10 يونيو 2022

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وتحلم إدارة باريس سان جيرمان بإقناع زين الدين زيدان، مدرّب ريال مدريد السابق، بتولي تدريب الفريق بدلاً من ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي.

وحسب التقارير السابقة فإن زيدان الذي لا يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن الريال في 2021 رفض عدّة عروض مغرية من باريس سان جيرمان.

لكن إذاعة "RMC" الفرنسية قالت إن موقف زيدان شهد تحولاً مفاجئاً، إذ بات "زيزو" (كما يُطلق عليه بالوسط الرياضي) قريباً بنسبة 80% من الموافقة على عرض باريس.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كشف فيها عن رغبته في أن يتولى زيدان تدريب باريس، لكي يكرر نجاحاته كمدير فني للريال مع أحد أندية فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون اعترف في وقت سابق بتدخله لإقناع كيليان مبابي بالتجديد مع سان جيرمان، لكنه نفى التحدث مع زيدان بخصوص تدريب الفريق الباريسي.

ولم يسبق لزيدان (49 عاماً) العمل مديراً فنياً خارج ريال مدريد، إذ درّب فريقه الرديف بين 2014 و2016، فيما تولّى مسؤولية الفريق الأول فترتين، الأولى بين 2016 و2018 والثانية من 2019 إلى 2021.

وعلى مدار هاتين الفترتين قاد "زيزو" ريال مدريد لتحقيق 11 لقباً، يأتي على رأسها 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016-2018).

ويحلم زيدان منذ فترة طويلة بأن يدرب منتخب فرنسا، وهو ما أكده عدد من المقربين منه، أبرزهم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عقب رحيل "زيزو" العام الماضي.

كذلك فإن مدرب منتخب فرنسا الحالي ديدييه ديشامب قال في وقت سابق إن زيدان سيكون الشخص الأنسب لخلافته في تدريب "الديوك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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