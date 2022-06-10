قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف في تصريحات للإذاعة العامة أنه من دون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو/أيار سيصل إلى ما بين 15% و16%.

وكانت مجموعة السبع أكدت أنها "لن تعترف إطلاقاً" بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا.

وتوعد الغرب بتوسيع العقوبات المفروضة على موسكو اقتصادياً وسياسياً لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا.

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إن مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا لأن الخدمات الطبية توشك على الانهيار على الأرجح.

وأضافت الوزارة في بيان على تويتر أن من المحتمل أيضاً حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون.

وذكرت أن روسيا تواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي الشهر الماضي قالت دوريت نيتسان مديرة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا إن ماريوبول التي تسيطر عليها الآن القوات الروسية بعد أسابيع من الحصار والقصف العنيف من المناطق المحتلة المهددة بتفشي الكوليرا.