سياسة
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على وقع التوتر.. وزيرا الدفاع الصيني والأمريكي يلتقيان لأول مرة في سنغافورة
يجري وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني الجمعة محادثات في سنغافورة، حيث تبدأ القمة الأمنية "حوار شانغريلا"، كما أفادت محطة "CCTV" الرسمية.
على وقع التوتر.. وزيرا الدفاع الصيني والأمريكي يلتقيان لأول مرة في سنغافورة
وزيرا الدفاع الصيني والأمريكي يلتقيان لأول مرة في سنغافورة
10 يونيو 2022

يجري وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني الجمعة محادثات في سنغافورة، حيث تبدأ القمة الأمنية "حوار شانغريلا"، كما أفادت محطة "CCTV" الرسمية.

وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن المحادثات بين وي فنغي ولويد أوستن ستكون "أول اجتماع بينهما منذ تولي أوستن منصبه".

وكانت آخر مرة اجتمع فيها وزيرا دفاع البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في بانغكوك خلال اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

ولم يُكشف عن جدول أعمال الاجتماع، ولكن مصادر صحفية قالت إنه من المتوقع أن يقيّم الجانبان الوضع في شبه الجزيرة الكورية ويتباحثا سبل تخفيف التوتر فيها وسط مخاوف متزايدة بشأن إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، إضافة إلى ملف تايوان.

ويزور الوزيران سنغافورة لحضور "حوار شانغريلا" السنوي الذي سيُفتتح اليوم الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام.

ويشارك فيه مسؤولون كبار من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وأوكرانيا.

وتشهد العلاقات الأمريكية-الصينية توترات في الآونة الأخيرة على خلفية قضية تايوان.

إذ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للتدخل عسكرياً في حال حاولت الصين ضمّ تايوان بالقوة.

قبل أن يضيف مستدركاً: "نتفق مع سياسة الصين الواحدة ووقعنا عليها وجميع الاتفاقيات المصاحبة التي جرى التوصل إليها من هناك، ولكن فكرة أنه يمكن فرضها بالقوة ليست مناسبة".

وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها رئيس أمريكي عن موقف واضح بشأن التدخل عسكرياً في ملف تايوان، الأمر الذي عابه عدد من المراقبين على بايدن، بأنه خرق سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي دأبت الولايات المتحدة نهجها بشأن الملف.

فيما أججت هذه التصريحات غضب بكين التي ردت على لسان المتحدث باسم خارجيتها وانغ وين بين قوله إن "واشنطن تبذل قُصارى جهدها في التلاعب بالكلمات بشأن مبدأ الصين الواحدة"، محذراً إياها من أنها "ستدفع ثمناً لا يُطاق إذا واصلت السير في الطريق الخطأ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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