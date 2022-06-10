سياسة
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بزيادة 79%.. 14 مليار دولار قيمة استثمارات دولية مباشرة بتركيا خلال 2021
قال مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية إن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت البلاد خلال العام الماضي بلغت 14 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2020.
بزيادة 79%.. 14 مليار دولار قيمة استثمارات دولية مباشرة بتركيا خلال 2021
60% من الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا جاءت من دول القارة الأوروبية / AA
10 يونيو 2022

بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال العام الماضي 14 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2020.

وأوضح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في بيان الجمعة أن حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021 بلغت 0.9%.

وأضاف البيان أن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا منذ عام 2002 حتى اليوم بلغت 240 مليار دولار.

ولفت إلى أن 60% من الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا جاءت من دول القارة الأوروبية.

واحتلت دول القارة الآسيوية المرتبة الثانية بـ23%، تلتها دول من القارة الأمريكية بـ16%.

وعلى صعيد الدول احتلت بريطانيا المرتبة الأولى بـ19%، تلتها الولايات المتحدة 16%، وهولندا ثالثاً 13%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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