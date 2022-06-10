بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال العام الماضي 14 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2020.

وأوضح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في بيان الجمعة أن حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021 بلغت 0.9%.

وأضاف البيان أن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا منذ عام 2002 حتى اليوم بلغت 240 مليار دولار.

ولفت إلى أن 60% من الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا جاءت من دول القارة الأوروبية.

واحتلت دول القارة الآسيوية المرتبة الثانية بـ23%، تلتها دول من القارة الأمريكية بـ16%.

وعلى صعيد الدول احتلت بريطانيا المرتبة الأولى بـ19%، تلتها الولايات المتحدة 16%، وهولندا ثالثاً 13%.