10 يونيو 2022
بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال العام الماضي 14 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2020.
وأوضح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في بيان الجمعة أن حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021 بلغت 0.9%.
وأضاف البيان أن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا منذ عام 2002 حتى اليوم بلغت 240 مليار دولار.
ولفت إلى أن 60% من الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا جاءت من دول القارة الأوروبية.
واحتلت دول القارة الآسيوية المرتبة الثانية بـ23%، تلتها دول من القارة الأمريكية بـ16%.
وعلى صعيد الدول احتلت بريطانيا المرتبة الأولى بـ19%، تلتها الولايات المتحدة 16%، وهولندا ثالثاً 13%.