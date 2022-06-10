سياسة
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شاهد | تسجيل يوثق مقتل شاب تركي على يد الشرطة الفرنسية
وكالة الأناضول التركية تحصل على مشاهد توثق مصرع مواطن من أصول تركية نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة في التعامل معه. ويظهر في المشاهد كيفية ضغط الشرطة الفرنسية على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض، ومفارقته الحياة نتيجة انقطاع أنفاسه.
شاهد | تسجيل يوثق مقتل شاب تركي على يد الشرطة الفرنسية
جاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة كسكين أن الأخير مات بسبب ضيق التنفس / AA
10 يونيو 2022

حصلت وكالة الأناضول على مشاهد توثق وفاة المواطن ميرتر كسكين من أصول تركية في سجن فرنسي نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت كسكين البالغ من العمر 35 عاماً في يناير/كانون الثاني عام 2021 بمدينة سيليستات شرقي فرنسا بسبب العنف الأسري.

ويظهر في المشاهد كيفية ضغط الشرطة الفرنسية على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض ومفارقته الحياة نتيجة انقطاع أنفاسه.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح جثة كسكين أن الأخير مات بسبب ضيق التنفس، وأنه لم يكن أي أثر على جسده يدل على أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

كما أفاد التقرير بأن كسكين أصيب برضوض في رأسه ورقبته وذراعيه، وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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