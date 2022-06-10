انطلق صباح الجمعة في مدينة إسطنبول منتدى TRT الدولي للنشر و"الميتافيرس" والذي يعد الأول من نوعه في العالم، بمشاركة رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي.

وخلال كلمة الافتتاح قال ألطون إن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تعمل مع جميع المؤسسات والمنظمات في تركيا لتطوير "الميتافيرس"، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى خدمة الإنسانية جمعاء.

وأشار ألطون إلى أن المنظمات الإرهابية تحاول نشر دعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي مضيفاً: "نعتقد أن قوة مثل تركيا يجب أن تكون جزءاً من عملية بناء ميتافيرس بكل وسائلها"

من جانبه قال المدير العام لشبكة TRT إن الشبكة تهدف إلى أن تكون واحدة من أفضل الناشرين والحاضرين في مجال "الميتافيرس".

ويهدف المنتدى، عبر مشروع واستراتيجية ميتافيرس التابع لـ TRT، إلى شرح رؤيته للمستقبل التي ستعرّف المشاهدين على عالم ثلاثي الأبعاد بشكل مميز.