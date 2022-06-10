سياسة
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لمدة 48 ساعة.. قصف إسرائيلي يتسبب بتعليق الرحلات كافة عبر مطار دمشق الدولي
أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام السوري تعليق الرحلات كافة عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفاً إسرائيلياً عند الفجر.
لمدة 48 ساعة.. قصف إسرائيلي يتسبب بتعليق الرحلات كافة عبر مطار دمشق الدولي
المرصد السوري لحقوق الإنسان: المدرج المتضرر هو الوحيد الذي كان قيد الخدمة في المطار / وسائل التواصل
10 يونيو 2022

أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام السوري الجمعة تعليق الرحلات كافة عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفاً إسرائيلياً عند الفجر.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق تليغرام إنه جرى "تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة" عبر المطار "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية وخروجها عن الخدمة" دون ذكر الأسباب.

إلا أن موظفاً في المطار صرّح لوكالة الصحافة الفرنسية دون الكشف عن هويته أن "المطار تأثر بالقصف الإسرائيلي واضطررنا إلى تأجيل الرحلات كافة لمدة 48 ساعة على الأقل". وأوضح أنّه "جرى تحويل بعض الرحلات الى مطار حلب ريثما تعود جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق".

وأكّد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط"، موضحاً أنه "لم تهبط أو تقلع أي طائرة من المطار منذ الهجوم".

وكانت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري أفادت فجراً، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّه عند "الساعة 04,20 (01,20 ت غ) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق"، ما أدى إلى "إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم تحدد وزارة النقل موعد استئناف الرحلات. وذكرت أن مواعيد تسيير الرحلات ستُعلَن "فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار".

وتشن إسرائيل باستمرار ضربات في سوريا تسبّبت إحداها في مايو/أيار بمقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد، الذي أحصى 15 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية منذ مطلع العام.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لجماعة حزب الله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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