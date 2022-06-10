سياسة
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السويد: هدفنا معالجة تحفظات تركيا تجاه عضويتنا بالناتو
قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن هدف بلادها هو المضي قدماً في نهج بنّاء فيما يتعلق بمعالجة تحفظات تركيا تجاه عضوية ستوكهولم بحلف شمال الأطلسي (ناتو).
السويد: هدفنا معالجة تحفظات تركيا تجاه عضويتنا بالناتو
السويد: هدفنا معالجة تحفظات تركيا حيال عضويتنا بالناتو / Reuters
10 يونيو 2022

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن هدف بلادها هو المضي قدماً في نهج بنّاء فيما يتعلق بمعالجة تحفظات تركيا حيال عضوية ستوكهولم بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في كلمة ألقتها الجمعة خلال عرضها بياناً حول سياستها الخارجية أمام أعضاء البرلمان السويدي.

وأوضحت ليندي أن عضوية السويد في الناتو ستسهم أيضاً في تعزيز أمن تركيا.

وأضافت قائلة: "سوف نتعاون في مكافحة الإرهاب مع الجهات التي تتبنى أفكاراً مماثلة، وفي هذا السياق أود التأكيد على أن السويد تدين الإرهاب وستصدر قانوناً جديداً حول مكافحة التنظيمات الإرهابية يوم 1 يوليو/تموز القادم".

وسبق أن أكد الرئيس أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.​​​​​​​

وأوضح أردوغان أن بعض الدول دعت أنقرة إلى التحلي بالمرونة تجاه توسيع حلف الناتو، مضيفاً "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل تلبية شروطنا".

وأردف أن أعضاء تنظيم "PKK" الإرهابي يصولون ويجولون ويحملون صور زعيمهم كيفما يشاؤون في السويد وفنلندا.

كما لخّص رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مطالب تركيا من السويد للموافقة على انضمامها إلى حلف الناتو، في 5 بنود وهي وقف الدعم السياسي للإرهاب، وتجفيف موارده المالية، ووقف تقديم الأسلحة لتنظيمي "PKK" و"YPG" الإرهابيين، وإلغاء القيود والعقوبات التي تفرضها السويد على تركيا، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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