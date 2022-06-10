سياسة
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الفاو: حرب أوكرانيا تهدد الملايين حول العالم بالوقوع في براثن جوع مزمن
قال مسؤولون في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن الملايين من سكان العالم مهددون بالوقوع في براثن جوع مزمن على مدى عامي 2022 و2023، نتيجة انخفاض واردات القمح والسلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا التي تدور بينهما حرب منذ أشهر.
الفاو: حرب أوكرانيا تهدد الملايين حول العالم بالوقوع في براثن جوع مزمن
الفاو: حرب أوكرانيا تهدد الملايين حول العالم بالوقوع في براثن جوع مزمن / AA
10 يونيو 2022

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، يوم الجمعة، إن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليوناً إلى 19 مليون شخص لبراثن الجوع خلال العام المقبل.

وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية، مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح، في حين أن روسيا هي أيضاً مُصدر رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي للذرة وزيت دوار الشمس.

وقال بوبكر بن بلحسن، مدير إدارة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة، إن الصراع "يمكن أن يترتب عليه سقوط ما بين 11 و19 مليوناً آخرين في براثن الجوع.. وهو جوع مزمن على مدى عامي 2022 و2023".

وقال بلحسن للصحفيين إن هذا التقدير الأولي وُضع استناداً إلى انخفاض صادرات السلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا.

وأضاف أن "البلدان الأكثر تضرراً هي منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا نظراً إلى اعتمادها الكبير على الواردات، بخاصة القمح، من هذين البلدين، وكذلك الزيوت النباتية وزيت دوار الشمس".

ومضى قائلاً إن بعض الدول في جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا، مثل بنجلادش وإندونيسيا، "تأثرت بشدة".

وقالت الفاو أيضاً في تقرير أمس الخميس إن زيادة تكلفة المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة يمكن أن تثني المزارعين عن التوسع في الإنتاج وتفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة التي تتحمل فواتير استيراد كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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