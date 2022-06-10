أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان، الجمعة، أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، وذلك في اعقاب اجتماع بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي.

ونقل المتحدث عن وزير الدفاع وي فنغي، قوله خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر".

وتعهّد الوزير الصيني أن بكين "ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم وحدة الوطن الأم"، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.

وشدد على أن "تايوان هي تايوان الصينية.. استخدام تايوان لاحتواء الصين لن ينتصر إطلاقاً".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن أكد لنظيره الصيني خلال المحادثات في سنغافورة بأنه على بكين "الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".

وتعيش تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، تحت تهديد دائم من احتمال تعرّضها لغزو صيني. وتعتبر بكين الجزيرة أرضاً تابعة لها وتعهّدت ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.