سياسة
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تسجيل مصور يُظهر تجنيد تنظيم YPG الإرهابي لـ 11 طفلاً قاصراً.. ما القصة؟
أظهرت مقاطع مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنيد تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي لأطفال قُصر، كان قد اختطفهم قسراً من أهاليهم، وذلك استعداداً منه لعملية عسكرية محتملة يمكن أن تشنها تركيا ضد التنظيم.
تسجيل مصور يُظهر تجنيد تنظيم YPG الإرهابي لـ 11 طفلاً قاصراً.. ما القصة؟
تجنيد اليافعين في شمال سوريا / Others
10 يونيو 2022

يواصل تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي تجنيد الأطفال في صفوفه بمناطق سيطرته في سوريا، وسط توقعات بشن تركيا عملية عسكرية ضد التنظيم.

ونشرت حسابات التواصل الاجتماعي المقربة من التنظيم مؤخراً، تسجيلاً مصوراً يظهر التنظيم وهو يجند 11 طفلاً قاصراً يعتقد أنهم من أصول عربية وكردية.

وأظهرت المشاهد الأطفال المجندين وهم يحملون رايات التنظيم وملصقات زعيمه عبدالله أوجلان (المسجون في تركيا والمحكوم بالسجن مدى الحياة).

ومطلع يونيو/حزيران الجاري قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

ويأتي استمرار اختطاف القاصرين رغم توقيع التنظيم اتفاقاً مع الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2019 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال في صفوفه.

وسبق للتنظيم أن اختطف العديد من الفتيات والفتيان واقتادهم إلى معسكرات للتدريب على السلاح، قبل ضمهم إلى صفوفه رغم اعتراض أهالي المختطفين والمطالبة بإعادتهم.

ونشر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 يناير/كانون الثاني 2020 بيانات عن تجنيد "YPG" للأطفال.

ولم تنشر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أي تقارير تشير إلى أن التنظيم توقف عن تجنيد الأطفال حتى اللحظة.

ويسيطر "YPG" على مساحات واسعة شرقي سوريا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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