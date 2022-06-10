سياسة
2 دقيقة قراءة
إثيوبيا تعرب عن استعدادها لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" مع مصر والسودان
أعرب مسؤول إثيوبي بارز عن استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية مع كل من مصر والسودان. وذلك بعد أن فشلت جميع جولات المفاوضات السابقة.
إثيوبيا تعرب عن استعدادها لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" مع مصر والسودان
سد النهضة / Reuters
10 يونيو 2022

صرح مسؤول إثيوبي بارز بأن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل والذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

جاء تعليق سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي، مايك هامر.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية يوم الجمعة، أن تصريحات السفير تسلط الضوء على ”اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي”.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، الكهرباء لملايين الإثيوبيين.

فشلت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع.

كما أعلنت إثيوبيا في فبراير/شباط الماضي أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، للصحفيين إن ملء السد للمرة الثالثة سيجري في موعده هذا العام.

وأضاف ”قلنا منذ بدء بناء السد إن المحادثات الثلاثية ستستمر”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us