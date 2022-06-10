صرح مسؤول إثيوبي بارز بأن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل والذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

جاء تعليق سيليشي بيكيلي، المفاوض الإثيوبي السابق بشأن السد والسفير الحالي لدى الولايات المتحدة، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى القرن الأفريقي، مايك هامر.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية يوم الجمعة، أن تصريحات السفير تسلط الضوء على ”اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي”.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، الكهرباء لملايين الإثيوبيين.

فشلت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع.

كما أعلنت إثيوبيا في فبراير/شباط الماضي أنها بدأت في إنتاج الكهرباء من السد.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، للصحفيين إن ملء السد للمرة الثالثة سيجري في موعده هذا العام.

وأضاف ”قلنا منذ بدء بناء السد إن المحادثات الثلاثية ستستمر”.