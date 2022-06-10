قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، إن تركيا ردّت على جميع الأعمال العدائية وغير القانونية التي أقدمت عليها اليونان بما هو ضروري، مشيراً إلى أن أثينا لن تصل إلى أي مكان عبر مواصلة استفزازاتها في بحر إيجه.

كلام أقار جاء خلال مشاركته في حفل تخريج عدد من ضباط الجيش في مقر قيادة القوات الجوية في ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال أقار في كلمة له خلال الحفل: "لقد رددنا على كل واحد من أعمال العدوان الجائرة وغير القانونية لليونان، وسنواصل فعل ذلك".

وأضاف أن "تركيا تؤيد علاقات حسن الجوار والصداقة والسلام والتقاسم العادل للثروة في بحر إيجه".

وأعرب أقار عن أمله في أن تفهم اليونان أنها لن تصل إلى أي مكان مع استمرارها بالاستفزازات في بحر إيجه، مؤكداً ضرورة الوفاء بما ينص عليه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن دعوات تركيا للحوار لم تجد استجابة، مضيفاً القول: "يستيقظ بعض السياسيين في جارتنا اليونان بعناد وإصرار في الصباح ويقولون (تركيا) وينامون في المساء قائلين (تركيا). يواصلون أعمالهم العدائية والاستفزازية وخطاباتهم.. هم يتسببون بضرر كبير للشعب اليوناني".

وقال أقار إن اليونان سلحت بعض الجزر بشكل خالفت فيه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن عدم تسليحها، وواصل: "لن نلتزم الصمت بأي شكل من الأشكال، حيال انتهاك حقوقنا وقوانيننا، ولن نرضخ للأمر الواقع ونقول (نعم).. هذا أمر غير وارد على الإطلاق، على الجميع معرفة ذلك ".

والخميس، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بالتوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري في بحر إيجه، وأكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في هذا البحر، ولن تتوانى عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر.

وأكد أن تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها، موضحاً أن بلاده تركت لتقدير المجتمع الدولي تقييم مطالبتها بالنظر في الحدود البحرية لتركيا واليونان حول جزيرة ميس، التي تبعد مسافة كيلومترين عن البر الرئيسي لتركيا، وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان.