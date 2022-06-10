أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أنه جرى تسجيل 83 جريمة "إسلاموفوبيا" في البلاد في الربع الأول من عام 2022.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، تقدم به حزب اليسار.

وأوضحت الحكومة أنه جرى تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الأول من العام الجاري، أصيب على إثرها 5 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، أوضح تقرير أعدته مبادرة "برانديليج" التابعة لجمعية مناهضة التمييز "FAIR"، أنه جرى تسجيل 768 هجوماً على مساجد في ألمانيا بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2021.

وأضاف التقرير أن عدد الحالات التي لم يجرِ الإبلاغ عنها أعلى من ذلك بكثير.