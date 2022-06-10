سياسة
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ألمانيا.. 83 جريمة "إسلاموفوبيا" و768 هجوماً على المساجد في سبع سنوات
أوضحت الحكومة الألمانية، في ردها على استجواب حزب اليسار بالبرلمان، أن جرائم "الإسلاموفوبيا" بالبلاد قد ناهزت 83 جريمة. بينما كشفت جمعيات ومنظمات حقوقية أن المساجد في ألمانيا قد تعرضت إلى 768 هجوماً خلال 7 سنوات فقط.
ألمانيا.. 83 جريمة "إسلاموفوبيا" و768 هجوماً على المساجد في سبع سنوات
ألمانيا.. 83 جريمة "إسلاموفوبيا" و768 هجوماً على المساجد خلال سبع سنوات / AA
10 يونيو 2022

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أنه جرى تسجيل 83 جريمة "إسلاموفوبيا" في البلاد في الربع الأول من عام 2022.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب يتعلق بجرائم الإسلاموفوبيا المرتكبة في ألمانيا، تقدم به حزب اليسار.

وأوضحت الحكومة أنه جرى تسجيل 83 جريمة إسلاموفوبيا في الربع الأول من العام الجاري، أصيب على إثرها 5 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، أوضح تقرير أعدته مبادرة "برانديليج" التابعة لجمعية مناهضة التمييز "FAIR"، أنه جرى تسجيل 768 هجوماً على مساجد في ألمانيا بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2021.

وأضاف التقرير أن عدد الحالات التي لم يجرِ الإبلاغ عنها أعلى من ذلك بكثير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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