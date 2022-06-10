سياسة
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الجزائر تنتقد "تسرع" المفوضية الأوروبية وتؤكد التزامها بإمداد مدريد بالغاز
استنكر بيان للبعثة الجزائرية "تسرع" المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية. وأكدت في المقابل أنها ستبقى ملتزمة بإمداد إسبانيا بالغاز.
الجزائر تنتقد "تسرع" المفوضية الأوروبية وتؤكد التزامها بإمداد مدريد بالغاز
الجزائر تنتقد "تسرع" المفوضية الأوروبية وتؤكد التزامها إمداد مدريد بالغاز  / AA
10 يونيو 2022

عبرت الجزائر، الجمعة، عن أسفها إزاء "تسرع" المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، مشددة على أنها ستبقى ملتزمة بشأن إمداد مدريد بالغاز.

جاء ذلك وفق بيان البعثة الجزائرية لدى المفوضية الأوروبية، تعقيباً على بيان للاتحاد الأوروبي قال فيه إن الجزائر "تبدو كأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد".

وذكر بيان البعثة الجزائرية بأن "مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوروبي، وهو إسبانيا".

ورأت البعثة أن "رد المفوضية الأوروبية جاء دون تأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزامات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

ولفت البيان في سياق الحديث عن "إمدادات الغاز إلى إسبانيا"، بأن "الجزائر أكدت على لسان أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا الشأن".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر "تبدو كأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد"، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل".

والأربعاء، أعلنت الجزائر تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجاً على تغيير مدريد موقفها من نزاع إقليم الصحراء.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002".

وجاءت الخطوة، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس/آذار الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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