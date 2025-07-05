وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة العودة من قاعدة أندروز المشتركة في ميريلاند أمس الجمعة، إنه من الجيد أن حركة حماس قالت إنها ردت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أنه قد يجري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.

وأضاف: "يتعين علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، ونحن نرسل كثيراً من المال وكثيراً من المساعدات"، دون أن يوضح المقصود بكلامه هذا.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في وقت سابق أمس الجمعة، أنها سلّمت رداً "إيجابياً" إلى الوسطاء بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أن "الجهوزية الكاملة للدخول فوراً في جولة مفاوضات لتنفيذ بنوده".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من المقرر أن يناقش الجمعة ملف المحتجزين والوضع في غزة.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي، أن التوجه بشأن اتفاق محتمل في غزة هو أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي معاً عن الصفقة خلال لقائهما في واشنطن الاثنين المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة ضد قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تحدٍ صريح للقرارات الدولية، وعلى رأسها أوامر محكمة العدل الدولية التي طالبتها بوقف العدوان.

وأسفر هذا العدوان عن سقوط نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فيما أزهقت المجاعة أرواح عشرات الأطفال في مشهد لا يزال مستمراً حتى اللحظة.