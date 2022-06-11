سياسة
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أستراليا تتوصل إلى تسوية مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات الملغاة.. ما قيمتها؟
أعلنت الحكومة الأسترالية عن توصلها إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن قرار إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية. وكانت أستراليا ألغت العام الماضي طلبية بمليارات الدولارات لشراء الغواصات واختارت صفقة بديلة مع أمريكا وبريطانيا.
أستراليا تتوصل إلى تسوية مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات الملغاة.. ما قيمتها؟
أثارت خطوة أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا العام الماضي غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة
11 يونيو 2022

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس السبت إن حكومته توصلت إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو (583.58 مليون دولار) مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن قرار العام الماضي بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.

وقال ألبانيس في مؤتمر صحفي: "هذه تسوية عادلة ومنصفة".

وقال إن التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشكره على الطريقة الودية التي جرت من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا.

وكانت أستراليا ألغت العام الماضي طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة نافال الفرنسية لصناعة السفن الحربية واختارت بدلاً من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأثارت الخطوة غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة. ووصفت باريس حينها إلغاء الصفقة بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".

كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقتها أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن ستقدم لأستراليا بموجب الصفقة المبرمة حديثاً تكنولوجيا متقدمة لغواصات تعمل بالطاقة النووية، بهدف مساعدتها في التصدي "لنفوذ الصين المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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