قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في تصريحات "قوية بشكل غير عادي" اليوم السبت إن مناورات الصين وروسيا أدّت إلى زيادة المخاوف الأمنية شرق آسيا.

وقال كيشي في "حوار شانغريلا" بسنغافورة إن "اليابان محاطة بأطراف تمتلك أو تطور أسلحة نووية وتتجاهل القواعد علانية".

وأجرت الصين وروسيا دورية جوية مشتركة في المياه القريبة من اليابان وتايوان في مايو/أيار بأول دورية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال إن "العمليات العسكرية المشتركة بين هاتين القوتين العسكريتين القويتين ستزيد بلا شك القلق بين الدول الأخرى".

"أنشطة غير قانونية"

قالت وزارة الخارجية الفلبينية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الفلبين قدمت احتجاجاً دبلوماسياً جديداً على الأنشطة البحرية للصين داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي يبلغ طولها 200 ميل.

وهذا هو ثاني احتجاج دبلوماسي تقدّمه الوزارة خلال الأيام السبعة الماضية إضافة إلى أكثر من 300 شكوى جرى تقديمها ضد أنشطة بكين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إن الصين أجرت عمليات "صيد غير قانوني" كما تتبعت سفن خفر السواحل الصينية سفناً فلبينية.

وأضافت أن "الصين ليس لها الحق في الصيد أو المراقبة أو التدخل في الأنشطة الفلبينية المشروعة هناك".

ولم تردُد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

وتطالب الصين بالسيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي وتواصل تأكيد وجودها في ذلك الممر المائي الاستراتيجي على الرغم من قرار تحكيم صدر في عام 2016 يبطل مطالبة بكين بالسيادة على تلك المناطق.