سياسة
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الأردن يحذّر من تمليك جمعيات استيطانية عقارات الروم الأرثوذكس بالقدس
حذرت الأردن الجمعة من تبعات قرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بتملك  جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية الإسرائيلية عقارات لـ”بطريركية الروم الأرثوذكس” بمدينة القدس المحتلة. تَعرَّف التفاصيل.
الأردن يحذّر من تمليك جمعيات استيطانية عقارات الروم الأرثوذكس بالقدس
القضاء الإسرائيلي يسمح لمنظمة إسرائيلية بالاستيلاء على ممتلكات للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس / AA
11 يونيو 2022

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول الجمعة من تبعات قرار القضاء الإسرائيلي المتعلق بتملك عقارات لـ”بطريركية الروم الأرثوذكس” بالقدس المحتلة.

وأدان البيان ما اعتبره “الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس”.

كما حذر من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد البيان عدم اعتراف الأردن بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.

والخميس قالت بطريركية الروم الأرثوذكس إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبها، إبطال قرار تمليك جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانية الإسرائيلية لعقارات لها شرقي المدينة.

وأضافت في بيان سابق أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت الأربعاء قراراً رفضت فيه إلغاء قرار الحكم الصادر بحق البطريركية في يوليو/تموز 2017 بأحقية جمعية عطيريت كوهانيم في تملك العقارات العائدة إليها في باب الخليل بالقدس.

وقالت جمعية عطيريت كوهانيم إنها اشترت هذه الممتلكات من البطريركية في عهد البطريرك السابق إيرينيوس، ولكن البطريرك الحالي “ثيوفليوس الثالث” قال إن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، مؤكداً رفضه لها.

ويشرف الأردن على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.

وفي مارس/آذار 2013 وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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