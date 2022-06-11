سياسة
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قاضٍ بريطاني يرفض محاولة لوقف ترحيل طالبي لجوء ثم يسمح لهم بالطعن
أعطى قاضٍ بريطاني مهاجرين مهددين بالترحيل الإذن بتقديم طعن باللحظة الأخيرة، بعد رفضه محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 منهم، في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا الأسبوع المقبل.
قاضٍ بريطاني يرفض محاولة لوقف ترحيل طالبي لجوء ثم يسمح لهم بالطعن
قاض بريطاني يرفض محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء إلى رواندا الأسبوع المقبل / وسائل التواصل
11 يونيو 2022

رفض قاضٍ بريطاني الجمعة محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء، في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا الأسبوع المقبل، لكنه أعطى المهاجرين الإذن بتقديم طعن في اللحظة الأخيرة.

ورفض القاضي جوناثان سويفت طلباً من مجموعة من طالبي اللجوء المدعومين من جانب نقابة عمالية ومنظمات اللاجئين، لإصدار أمر قضائي بوقف الرحلة المخطط لها يوم الثلاثاء. لكنه قال إنه يمكن النظر في الطعن يوم الاثنين، وإن من المقرر تقديم مزيد من الطعون القانونية للسياسة المرتبطة برواندا الأيام المقبلة.

وتُعدّ هذه الرحلة الأولى التي تُغادر بريطانيا بموجب اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، إذ إن من المقرر أن تُعالَج طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الإفريقية.

وفي المحكمة العليا بلندن قال المحامي الحكومي ماثيو غالليك إن 37 شخصاً كان من المقرر أن يكونوا على متن رحلة يوم الثلاثاء، لكنّ أوامر ترحيل ستة منهم أُلغيت.

وأضاف أن الحكومة لا تزال تعتزم تسيير الرحلة وكذلك الرحلات المستقبلية.

ولم تدلِ الحكومة البريطانية بتفاصيل عن الأشخاص المختارين، بيد أن جماعات اللاجئين تقول إن المجموعة تضمّ أشخاصاً فروا من سوريا وأفغانستان ووصلوا إلى بريطانيا عبر القنال الإنكليزي على متن قوارب صغيرة.

وإلى ذلك قال مسؤولون من الأمم المتحدة إن هذه الخطوة تنتهك الاتفاقية الدولية للاجئين.

وتصف جماعات حقوق الإنسان الاتفاق الذي سددت المملكة المتحدة بموجبه لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مقدماً بأنه غير عملي وغير إنساني ويعد مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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