تعرض لاعب منتخب الجزائر ونادي اتحاد العاصمة بلال بن حمودة لحادث مرور الجمعة ما أسفر عن وفاته هو وصديقه، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

ورحل بن حمودة برفقة صديقه بعد أن تسبب حادث مرور في احتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح يوم الجمعة بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.

ويُعد بلال بن حمودة (25 عاماً)، أحد أحسن لاعبي الدوري الجزائري في السنوات الأخيرة.

وفور تلقيها نبأ وفاة بن حمودة عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت موجودة بمدينة سطيف لمواجهة الوفاق المحلي يوم السبت ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري.

هدف بن حمودة الأخير

كان بن حمودة أحرز الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية 3-صفر مساء الخميس، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعداداً لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.