سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة لاعب المنتخب الجزائري بن حمودة في حادث برفقة صديقه
لقي لاعب منتخب الجزائر ونادي اتحاد العاصمة بلال بن حمودة مصرعه أثناء حادث مرور الجمعة، هو وصديقه، في احتراق السيارة التي كانا يستقلانها بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية، وفق وسائل إعلام جزائرية.
وفاة لاعب المنتخب الجزائري بن حمودة في حادث برفقة صديقه
يُعد بلال بن حمودة (25 عاماً) أحد أحسن لاعبي الدوري الجزائري في السنوات الأخيرة / مواقع التواصل
11 يونيو 2022

تعرض لاعب منتخب الجزائر ونادي اتحاد العاصمة بلال بن حمودة لحادث مرور الجمعة ما أسفر عن وفاته هو وصديقه، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

ورحل بن حمودة برفقة صديقه بعد أن تسبب حادث مرور في احتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح يوم الجمعة بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.

ويُعد بلال بن حمودة (25 عاماً)، أحد أحسن لاعبي الدوري الجزائري في السنوات الأخيرة.

وفور تلقيها نبأ وفاة بن حمودة عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت موجودة بمدينة سطيف لمواجهة الوفاق المحلي يوم السبت ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري.

هدف بن حمودة الأخير

كان بن حمودة أحرز الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية 3-صفر مساء الخميس، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعداداً لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us