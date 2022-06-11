تستعد كندا لأن تصبح أول دولة في العالم تطالب بطباعة تحذير من التدخين على كل سيجارة.

وتبني هذه الخطوة على تفويض كندا بتضمين تحذيرات مصورة على عبوات منتجات التبغ -وهي سياسة بدأت اتجاهاً دولياً عندما جرى تقديمها قبل عقدين من الزمن.

وقالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان كارولين بينيت في مؤتمر صحفي الجمعة: ”نحتاج إلى معالجة القلق من أن هذه الرسائل ربما فقدت حداثتها، وإلى حد ما نشعر بالقلق من أنها ربما فقدت تأثيرها أيضاً”.

وأضافت: ”ستساعد إضافة التحذيرات الصحية على منتجات التبغ الفردية في ضمان وصول هذه الرسائل الأساسية إلى الأشخاص، بما في ذلك الشباب الذين غالباً ما يحصلون على السجائر واحداً تلو الآخر في المواقف الاجتماعية، متجاهلين المعلومات المطبوعة على العبوة”.

من المقرر أن تبدأ فترة التشاور بشأن التغيير المقترح يوم السبت، وتتوقع الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في النصف الأخير من عام 2023.

في حين أن الرسائل المطبوعة على السجائر يمكن أن تتغير، قالت بينيت إن الاقتراح الحالي هو: ”سم في كل نفخة”.

كشفت بينيت أيضاً عن تحذيرات موسعة لعلب السجائر تتضمن قائمة أطول من الآثار الصحية للتدخين، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم والسكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

طلبت كندا تحذيرات الصور منذ مطلع الألفية، لكن الصور لم يجرِ تحديثها منذ عقد.