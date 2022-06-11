سياسة
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أول امرأة بمنصب وزير الخارجية بتاريخ كوريا الشمالية.. ماذا تعرف عنها؟
خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، عيّنت كوريا الشمالية تشوي سون هوي في منصب وزير الخارجية وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
أول امرأة بمنصب وزير الخارجية بتاريخ كوريا الشمالية.. ماذا تعرف عنها؟
سون هوي دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع واشنطن / AFP
11 يونيو 2022

عيّنت كوريا الشمالية للمرة الأولى في تاريخها امرأة في منصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أنّ تشوي سون هوي النائبة السابقة لوزير الخارجية اختبرت وزيرة لخارجية البلاد، خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون.

وستحل سون هوي مكان ري سون غوون المسؤول العسكري السابق المتشدد الذي قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسون هوي دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية، وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وكانت سون هوي عقدت جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع صحفيين خلال الليلة التي شهدت انهيار قمة هانوي بين الزعيمين في فبراير/شباط 2019، ثم أنحت باللائمة على واشنطن وقالت: "أعتقد أن الولايات المتحدة فوتت فرصة ذهبية برفضها مقترحاتنا".

ومذاك وصلت الدبلوماسية بين بيونغيانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، ولم يستجب النظام الكوري الشمالي في الأشهر الأخيرة لعروض واشنطن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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