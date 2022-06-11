سياسة
2 دقيقة قراءة
قناة إسرئيلية تكشف سبب استهداف مطار دمشق.. ما هو؟
تعمدت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مرجين بمطار دمشق الدولي فجر الجمعة بهدف إحباط محاولات إيران تهريب منظومات دقيقة إلى "حزب الله" اللبناني، حسبما ذكرت قناة كان العبرية.
قناة إسرئيلية تكشف سبب استهداف مطار دمشق.. ما هو؟
أدى الهجوم إلى تعليق جميع الرحلات من المطار وإليه / AFP
11 يونيو 2022

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية السبت أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمدت قصف مدرجين في مطار دمشق الدولي فجر الجمعة لإرسال رسالة إلى إيران والنظام السوري مفادها أنها عازمة على وقف تهريب السلاح والمنظومات القتالية عبر الطيران المدني.

وزعمت القناة أن استهداف المدرجين بمطار دمشق، الذي أدى إلى تعليق جميع الرحلات من المطار وإليه هدفه إحباط محاولات إيران تهريب منظومات دقيقة إلى "حزب الله" اللبناني، منها منظومات تستخدم في تحويل الصواريخ العادية إلى صواريخ ذات دقة عالية الإصابة.

وأضافت القناة أن السلطات الإسرائيلية "لا يمكنها تعرف ما تحويه حقائب المسافرين بالضبط"، الأمر الذي تطلب إرسال رسالة مفادها أنه لا يمكن التسليم باستمرار هذا الأمر.

وجاء الهجوم على المطار بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على سوريا، كان آخرها الاثنين الماضي، والتي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية وقوات "حزب الله" في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق.

إضافة إلى استمرار سلاح الجو الإسرائيلي في استهداف مرافق داخل مطار دمشق حتى الليلة الماضية، بزعم أنها مخازن سلاح معد للتهريب إلى "حزب الله".

ويشكل حصول "حزب الله" على صواريخ ذات دقة عالية مصدر التهديد الأكبر لدى الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us