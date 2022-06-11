سياسة
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أسعار الوقود تصل إلى مستوى قياسي بأمريكا.. وبايدن يحذر: التضخّم قد يستمر
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن التضخم في البلاد قد يستمر "لفترة"، في وقت تجاوز متوسط سعر صفيحة البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق.
أسعار الوقود تصل إلى مستوى قياسي بأمريكا.. وبايدن يحذر: التضخّم قد يستمر
تجاوز متوسط سعر صفيحة البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق / AP
11 يونيو 2022

تجاوز متوسط سعر صفيحة البنزين على مستوى الولايات المتحدة 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق.

فيما حذر الرئيس جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر "لفترة" بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسياً تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وقال نادي السيارات الأمريكي ”AAA” إن متوسط السعر اليوم السبت بلغ 5 دولارات. يدفع سائقي السيارات في بعض أجزاء البلاد، وبخاصة كاليفورنيا، أموالاً أكثر من ذلك بكثير.

وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتاً في الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا 1.93 دولار عن هذا الوقت من العام الماضي.

ويرجع ارتفاع أسعار البنزين إلى عدة اسباب، منها أن الأمريكيين عادة ما يقودون سياراتهم بشكل أكثر بدءاً بيوم الذكرى، لذلك يرتفع الطلب.

كذلك فإن أسعار النفط العالمية آخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وتوجد قيود على طاقة التكرير في الولايات المتحدة لأن بعض المصافي أغلقت أثناء الجائحة.

وفي حين أن هذه هي المرة الأولى التي يُكسر فيها حاجز 5 دولارات، فإن المعدل لا يزال غير قياسي عند أخذ التضخم في الاعتبار.

فقد بلغت أسعار البنزين ذروتها عند 4.11 دولار للصفيحة في يوليو/تموز 2008، وهو ما يعادل نحو 5.40 دولار للصفيحة اليوم.

"التضخم قد يستمر"

في سياق ذلك حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر "لفترة" بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسياً تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وقال بايدن خلال فاعلية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز: "سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت، سينخفض تدريجياً ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت".

وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فاعلية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطاً متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين بزعامة بايدن على الكونغرس على المحك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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