تنشأ متلازمة رامزي هانت عندما يؤثر فيروس الهِربِس النطاقي على العصب الوجهي بالقرب من إحدى الأذنين، إذ يمكن أن تتسبب بالإضافة إلى الطَفح الجلدي المؤلِم شللاً وجهياً وفقداناً للسمع في الأذُن المُصابة.

وتنشأ المتلازمة بسبب الفيروس ذاته الذي يُسبِّب جدري الماء، إذ بعدما يُشفى الشخص من الجدري، يبقى الفيروس في أعصاب المصاب، ورُبما ينشط مرةً أخرى بعد سنوات.

أسباب المتلازمة

يمكن أن يتعرّض الأشخاص الذين أُصيبوا بجدري الماء للإصابة بمتلازمة رامزي هانت، وفور التعافي من جدري الماء، يظلّ الفيروس في الجسم وفي بعض الأحيان ينشط مرة أخرى في سنوات لاحقة، ليتسبب في الإصابة بالهربس النطاقي وطفح جلدي مؤلم مع وجود بثور مملوءة بسائل.

ويمكن أن يُصاب أي شخص أُصيب بجدري الماء بمتلازمة رامزي هانت، إذ تنتشر هذه الحالة لدى البالغين الأكبر سنّاً وتصيب عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، ونادراً ما يصاب الأطفال بها.

أعراضها

تُسبب المتلازمة ألماً في الأذن وفقداناً في السمع إضافة إلى رنين بالأذن. كما تجعل من الصعب على المصاب إغلاق عينه في الجنب المصاب، وضعف أو شلل بالوجه في نفس جانب الأذن المصابة.

ومن عوارض "رامزي هانت" شعور المريض بالدوخة أو صعوبة الحركة، إضافة إلى جفاف بالفم والعينين، وتغيّر في حاسة التذوق أو فقدانها.

كيفية الوقاية منها

يجري الآن تطعيم الأطفال بشكل روتيني ضد جدري الماء، ما يُقلِّل كثيراً من فرص الإصابة بفيروس جدري الماء، كما يُوصَى بلقاح داء القوباء النطاقي (الهربس النطاقي) للأشخاص في سن 50 عاماً فما فوق.

هل من علاج لها؟

ويمكن أن يؤدي العلاج الفوري لمتلازمة رامزي هانت إلى تقليص خطورة حدوث المُضاعفات التي قد تشمل ضعفاً مُستديماً لعضلات الوجه وصمماً.

وذلك عبر تناول الأدوية المضادة للفيروسات، وغالباً ما تُساعد هذه الأدوية، مثل الأسيكلوفير (زوفيراكس)، وفامسيكلوفير (فامفير)، و فالاسيكلوفير (فالتريكس)، في مكافحة فيروس جدري الماء.

ويقول الأطباء إن نظام العلاج قصير المدى بجرعة عالية من البريدنيزون يُعَزِّز تأثير الأدوية المضادة للفيروسات في متلازمة رامزي هانت، إضافة إلى تناول الأدوية المضادَّة للقلق التي يمكن أن تُساعد في تخفيف الدُّوار.