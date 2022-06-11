ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن دبلوماسي روسي أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت يوم السبت أن موسكو سترد على حشد قوات حلف شمال الأطلسي في بولندا، مضيفة أن الرد سيكون على نحو متناسب.

ونقلت الوكالة عن أوليج تيابكين رئيس إدارة مسؤولة عن العلاقات الروسية مع أوروبا في وزارة الخارجية: "سيكون أي رد كما هو الحال دائماً متناسباً وملائماً ويهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة لأمن روسيا الاتحادية".

تدمير حاملات طائرات ذات رؤوس نووية

رجح تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية السبت أن القوات الروسية أطلقت صواريخ ثقيلة مضادة للسفن تعود إلى حقبة الستينيات ويقصد بها تدمير حاملات الطائرات ذات رؤوس نووية على أهداف برية في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن صواريخ Kh-22 التي يبلغ وزنها 5.5 طن تكون غير دقيقة للغاية عند استخدامها في هجمات برية برؤوس حربية تقليدية، ويمكن أن تسبب أضراراً جانبية وخسائر فادحة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي أن روسيا تستخدم على الأرجح مثل هذه الأسلحة، لأنها تعاني نقصاً في الصواريخ الحديثة الأدق. ولم تذكر تفاصيل حول المكان الذي يعتقد أنه جرى نشر مثل هذه الصواريخ فيه بالضبط ولم يكن يوجد تأكيد فوري من السلطات الأوكرانية حول استخدام الصواريخ الثقيلة.

ويدفع الجانبان بكميات كبيرة من الأسلحة في حرب استنزاف طاحنة من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية الصناعية المعروفة باسم دونباس، مما يضع ضغوطاً هائلة على مواردهما ومخزوناتهما.

وتقع المنطقة على حدود روسيا ويسيطر عليها جزئياً انفصاليون تدعمهم موسكو منذ 2014.

وقال التقرير الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية لا تزال تمنع الطائرات التكتيكية الروسية تنفيذ ضربات في معظم أنحاء البلاد.

وفي غضون ذلك قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أعادت تجميع صفوفها لشن هجوم على مدينة سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها الدوري حول العمليات أن موسكو تمكنت ليلاً من الحصول على موطئ قدم في قرية بوهوروديشن، على بعد 24 كيلومتراً شمال غرب سلوفيانسك، وتستعد لمهاجمة المدينة.

من جهة أخرى لا يزال تهديد الصواريخ والضربات الجوية على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية قائماً، مشيراً إلى أن مينسك مددت التدريبات العسكرية على طول الحدود الأوكرانية البيلاروسية حتى 18 يونيو/حزيران.

من جانبها قالت شرطة منطقة دونيتسك إن الصواريخ الروسية أصابت 13 بلدة وقرية في المنطقة خلال الليل. وأفادت الشرطة بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين من دون أن تحدد الأعداد.