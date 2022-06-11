سياسة
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وزير التجارة التركي: مصممون على تطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية
قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن تركيا مصممة على تطوير علاقاتها بخاصة التجارية منها مع الدول العربية، مؤكداً أنها تعد قاعدة إنتاج وتصدير رئيسية بفضل بنيتها التحتية القوية وميزة موقعها الجغرافي.
وزير التجارة التركي: مصممون على تطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية
وزير التجارة التركي: نقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين  / AA
11 يونيو 2022

قال وزير التجارة التركي محمد موش، السبت، إن بلاده تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين في مجالات متعددة.

جاء ذلك في كلمة له خلال قمة الأعمال العربية التركية الثانية المنعقدة في إطار منتدى الأعمال الدولي بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وقال موش إن تركيا تعد قاعدة إنتاج وتصدير رئيسية بفضل بنيتها التحتية القوية وخبراتها ومواردها البشرية المميزة وآليتها القانونية وميزة موقعها الجغرافي.

وتابع: “يقدم بلدنا مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والصناعات الكيميائية والسياحة والصحة والبنية التحتية والفوقية وتقنيات الاتصال والمعلوماتية“.

وأكد أن تركيا تقع عند نقطة تقاطع قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعد مركزاً مناسباً للأسواق الكبيرة من خلال موقعها الذي يوفر الوصول إلى الأسواق العالمية.

ولفت موش إلى أن غازي عنتاب تقع في مركز خط تجاري وصناعي مهم يمتد إلى الدول العربية وأنها بمثابة جسر يربط بين تركيا والدول العربية.

وأكد أن تركيا راغبة ومصممة على اتخاذ جميع الخطوات لتطوير العلاقات مع الدول العربية.

وبيّن موش أن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق له، وأنه حقق بذلك أقوى معدل نمو في السنوات العشر الماضية.

وأعلن أن إجمالي صادرات بلاده في العام الماضي سجل رقماً قياسياً بواقع 225 مليار دولار.

وأكد أن بلاده تهدف إلى رفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن حجم التجارة مع الدول العربية بلغ 67.4 مليار دولار في العام 2021 بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن المقاولين الأتراك يتولون 3 آلاف و500 مشروع في الدول العربية بقيمة 167.6 مليار دولار، ويقدمون مساهمة كبيرة في تنميتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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