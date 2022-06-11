سياسة
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جاوش أوغلو: نعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا
تحدث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، السبت، عن مساعي بلاده لإحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. منوهاً إلى أن الجهود التي تبذلها تركيا مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.
جاوش أوغلو: نعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا
جاوش أوغلو: نعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا / AA
11 يونيو 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، إن بلاده تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، عقب اجتماعهما في براغ.

وأشار جاوش أوغلو إلى أنه تناول مع ليبافسكي العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والمستجدات داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أنه جدد تأكيد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية، وقدم شكره إلى تشيكيا لاستضافتها لاجئين أوكرانيين.

وأردف: "الحرب تسببت في دمار كبير، لذا نحتاج إلى وقفها في أقرب وقت، نحن في تركيا كثفنا مجدداً جهودنا بشأن هذه القضية، ونحاول إحياء الجهود الدبلوماسية".

وأكد جاوش أوغلو أن الجهود التي تبذلها تركيا مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.

وذكر أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعهما في أنقرة مؤخراً، قضيتي إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب، ورفع العوائق أمام نقل الحبوب الأوكرانية للأسواق الخارجية.

وأضاف أنه أبلغ لافروف أن خطة الأمم المتحدة في هذا الصدد هي الأصح، وأن تفاصيلها يجب أن يجري التفاوض عليها بين الطرفين.

ولفت إلى إبلاغ لافروف أيضاً باستعداد تركيا لاستضافة اجتماع رباعي بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لبحث الملف ذاته.

وشدد جاوش أوغلو على أهمية رفع العوائق أمام الصادرات الأوكرانية من الحبوب بالنسبة للدول الأقل نمواً.

وأضاف أن تركيا تنتظر الرد الروسي بشأن رفع العوائق والاجتماع الرباعي وتفاصيل أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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