سياسة
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محمد صلاح يكشف تفاصيل عن علاقته بزوجته وكيف تحول منزله إلى مشفى.. ما القصة؟
تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن طبيعة العيش في منزله مع زوجته، واصفاً منزله بأنه تحول إلى "مستشفى".
محمد صلاح يكشف تفاصيل عن علاقته بزوجته وكيف تحول منزله إلى مشفى.. ما القصة؟
محمد صلاح يكشف تفاصيل عن علاقته بزوجته وكيف تحول منزله إلى مشفى
11 يونيو 2022

قال نجم ليفربول الإنكليزي المهاجم المصري محمد صلاح إن فريقه كان يستحق الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه يتمنى تكرار إنجاز الإفريقي جورج ويا والفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وذكر صلاح في مقابلة مطولة مع مجلة "فرانس فوتبول" كشف فيها بعض أسرار منزله، إن ليفربول "استحق الفوز، وأتيحت لنا المزيد من الفرص"، مضيفاً أنه تحصل على "فرصتين أو ثلاث واضحة لكن تيبو كورتوا (حارس ريال مدريد) تصدى لها بشكل لا يصدق".

كما ناقش صلاح أسلوبه في كرة القدم، مشيراً إلى أنه يعتمد على التأمل كأداة رئيسية لمساعدته على الاستمرار في التركيز.

وقال صلاح، الذي حول منزله إلى مركز صحي، "أحاول التأمل كل يوم بين 10 أو 20 دقيقة في المنزل وحدي".

وتابع النجم المصري أنه يمكن القول إن منزله "يشبه المستشفى على الرغم من أن زوجتي لا تحب ذلك"، مبيناً أنه "جرى تخصيص غرفتين في المنزل لآلات اللياقة البدنية المختلفة وكمال الأجسام".

وأكد صلاح أن زوجته تقول "إنني أقضي وقتاً أطول مع أجهزتي أكثر من وقتي معها".

وأشار أيضاً إلى أنه يذهب للتدريبات باكراً جداً ويغادرها متأخراً: "إذا جرى تحديد موعد التدريب عند الساعة الثالثة بعد الظهر، أصل قبل ساعتين أو ثلاث ساعات وأغادر بعد ساعة ونصف."

كما تحدث صلاح عن نظامه الغذائي الصارم، وكيف أنه يسعى إلى تناول طعام صحي على الرغم من حبه للبرغر.

وقال صلاح: "أحب البروكلي والبطاطا الحلوة والسمك والدجاج والسلطة دائماً.. وعندما أذهب إلى مطعم كبير في لندن فإنني أفضل السوشي".

وأكد أنه يتناول البيتزا مرة واحدة في الشهر على الأكثر، كما أنه يحب البرغر "لكنني نادراً ما أتناوله لأنني أشعر بالثقل بعد ذلك."

وأوضح المصري أيضاً سبب سعيه المستمر إلى التحسن وكيف يريد بث الخوف في صفوف المدافعين المنافسين لمواسم قادمة، وقال "مثل الآخرين، أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم".

وأبدى المصري أيضاً رغبته في الفوز بالكرة الذهبية وأن يصبح أول إفريقي منذ جورج ويا يفعل ذلك.

وقال صلاح "أريد الفوز بها للانضمام إلى جورج وياه الإفريقي الوحيد"، مضيفاً "دعنا ننتظر التصويت.. وإذا لم أحصل عليها في عام 2022، فسأفعل كل ما بوسعي لأفوز بها في الموسم المقبل".

وكان محمد صلاح قد حصد، الخميس، جائزة أفضل لاعب في العام في إنكلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته.

وأنهى صلاح الموسم في صدارة هدافي الدوري الممتاز إلى جانب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام (23 هدفاً لكل منهما)، كما كان أفضل ممرر للكرات الحاسمة (13).

ورغم أنه لم يتمكن من قيادة فريقه إلى لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانياً متخلفاً بنقطة عن سيتي وخسر النهائي القاري ضد ريال مدريد الإسباني، حصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية بعد 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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