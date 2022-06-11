سياسة
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لبنانيون يتظاهرون عند الحدود مع إسرائيل للمطالبة بالحفاظ على ثروة لبنان
تظاهر مئات الأشخاص وعدة نواب لبنانيين في الناقورة جنوبي لبنان، احتجاجاً على استقدام إسرائيل سفينة لاستخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبره بيروت واقعاً ضمن مياهها الإقليمية.
لبنانيون يتظاهرون عند الحدود مع إسرائيل للمطالبة بالحفاظ على ثروة لبنان
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11 يونيو 2022

نظّم عدد من اللبنانيين وقفة احتجاجية في بلدة الناقورة الحدودية مع إسرائيل جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم السبت، للمطالبة بحماية ثروة البلاد البحرية وتعديل المرسوم رقم 6433، الذي يحدّد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة عدد من نواب “قوى التغيير”.

وشارك النائب فراس حمدان، والنائبة حليمة قعقور والنائب ملحم خلف في الوقفة الاحتجاجية.

ويطالب نواب “قوى التغيير” بتعديل المرسوم 2011/6433 الذي يحدّد مساحة المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بـ860 كيلومتراً مربعاً، المحدّدة بالخط 23 واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23، وإيداعه لدى الأمم المتحدة للحفاظ على ثروة لبنان.

وأعلن النواب، في بيان، عن إجراءات سوف يتخذونها لاحقاً للوصول إلى الهدف المنشود، وهو المحافظة على ثروة لبنان النفطية. كما أعلنوا التمسّك بالمفاوضات غير المباشرة على أن لا تمسّ هذه المفاوضات سيادة لبنان.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وعُقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقرّ القوات الدولية “اليونيفيل” في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وانعقدت الجولات الخمس في الفترة بين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و14 مايو/أيار 2021، وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار، وتوقفت المفاوضات بعد ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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