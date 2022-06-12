سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الصيني: العلاقات مع أمريكا تمرّ بمرحلة حرجة وبكين تسعى للسلام
قال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه إن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة، مشدداً على أن بكين ترفض بشدة "تشويه السمعة والتهديدات".
وزير الدفاع الصيني: العلاقات مع أمريكا تمرّ بمرحلة حرجة وبكين تسعى للسلام
وزير الدفاع الصيني: نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين واحتواءها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين / AFP
12 يونيو 2022

قال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه الأحد إن تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أمر يعود للولايات المتحدة، موضحاً أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة.

ودعا وي الولايات المتحدة إلى "تعزيز التضامن ومعارضة المواجهة والانقسام"، مشدداً على أن الصين لا تسعى إلا للسلام والاستقرار وأنها ليست معتدية.

وقال وي إن الصين ترفض بشدة ما ورد في كلمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت من "تشويه للسمعة والاتهامات بل والتهديدات الأمريكية".

وقال وي في كلمة أمام "حوار شانغريلا" بسنغافورة، وهو التجمع الأمني الرئيسي في آسيا: "نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين واحتواءها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وأكد: "لا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك".

وأشار أوستن إلى وجود زيادة "مقلقة" في عدد المواجهات بين الطائرات والسفن الصينية مع طائرات الدول الأخرى، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها بما في ذلك تايوان.

وركز اجتماع شانجريلا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولفت وي إلى أن الصين تدعم محادثات السلام وتعارض "تقديم أسلحة وممارسة أقصى قدر من الضغوط".

وأضاف من دون إبداء موقف الصين: "ما السبب الجذري لهذه الأزمة؟ من العقل المدبر وراء ذلك؟ من الطرف الخاسر بشكل أكبر؟ ومن الذي سيستفيد أكثر؟ من الذي يروج للسلام ومن الذي يسكب الوقود على النار؟ أعتقد أننا جميعاً نعرف الإجابات على هذه الأسئلة".

وفيما يخص قضية تايوان قال وى إن موقف الصين من الجزيرة التى تعتبرها بكين أحد أقاليمها "لم يتغير".

وأضاف أن الحكومة الصينية تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان لكنها تحتفظ "بخيارات أخرى".

وشدد وي: "ستحقق الصين من دون شك إعادة توحيدها، والذين يسعون لاستقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين لن يحققوا غايتهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us