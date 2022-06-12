سياسة
3 دقيقة قراءة
هيئة مغربية: الفيلم المشؤوم "سيدة الجنة" تزوير فاضح للتاريخ الإسلامي
رفض المجلس العلمي الأعلى بالمغرب ما جاء في فيلم "سيدة الجنة" لتزويره الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي وإساءته إلى الإسلام والمسلمين.
هيئة مغربية: الفيلم المشؤوم "سيدة الجنة" تزوير فاضح للتاريخ الإسلامي
شركة "سيني وورلد" تلغي جميع العروض المقررة للفيلم بعد تظاهر آلاف المسلمين البريطانيين الأسبوع الماضي / Reuters
12 يونيو 2022

رفض المجلس العلمي الأعلى بالمغرب السبت ما جاء في فيلم "سيدة الجنة" لتزويره الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي وإساءته إلى الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في بيان للمجلس (أعلى هيئة دينية رسمية في البلاد).

وأثار فيلم "سيدة الجنة" غضباً بين المسلمين في جميع أنحاء بريطانيا لتصويره النبي محمداً -صلى الله عليه وسلم- وهو أمر محظور في الإسلام، إضافة إلى تجسيد شخصيات الصحابة والخلفاء.

واستنكر المجلس ما ورد في هذا الفيلم "المشؤوم"، معبّراً عن "رفضه القاطع للتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي".

ولفت إلى أن "هذا التزوير يسيء إلى الإسلام والمسلمين وترفضه كل الشعوب لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات".

وأوضح المجلس أنه "تبيّن له بعد اطلاعه على ما ورد إجمالاً في هذا الفيلم أن كاتبه ينتمي إلى تيار شيعي نُزعت منه الجنسية الكويتية نظراً إلى أفكاره المتطرفة".

وأضاف أن هذا الفيلم "الذي يشكّل تزويراً فاضحاً للحقائق أقدم على فعل شنيع لا يقبله المسلمون والمسلمات، وهو تمثيل شخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم".

واعتبر المجلس أن "من يقفون وراء هذا الفيلم يهدفون إلى تحقيق الشهرة والإثارة، والترويج لمنتوجهم وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة والمتابعة من خلال مسّ مشاعر المسلمين وإثارة النزعات الدينية".

والأربعاء ألغت شركة بريطانية لعرض الأفلام وتوزيعها، جميع العروض المقررة للفيلم المثير للجدل "سيدة الجنة" بعد احتجاجات من الجالية المسلمة في المملكة المتحدة، رفضاً لتجسيد النبي محمّد -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والخلفاء.

وكان آلاف المسلمين البريطانيين تظاهروا سلمياً الأسبوع الماضي خارج دور عرض "سيني وورلد" مطالبين بإلغاء الفيلم.

ورغم أن دور "سيني وورلد" وقفت عروض الفيلم، فإن دار سينما "فيو" ستواصل عرضه في العاصمة لندن والمنطقة الجنوبية الشرقية.

واتُّهم رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب منتج الفيلم بمقارنة شخصيات إسلامية مرموقة بعناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي والتسبب في انقسامات طائفية بين المسلمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us