انتقد الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا، في حديث خاص، نهج الحكومة البريطانية، معرباً عن خيبة أمله تجاه بعض سياساتها، وفق تقارير إعلامية بريطانية.

وقال الأمير تشارلز إن قرار الحكومة ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا "مروع"، معرباً عن قلقه أن تؤثر تلك السياسات الجديدة على اجتماع قمة لدول الكومنولث نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يحضره الأمير ممثلاً عن والدته الملكة إليزابيث.

والجمعة الماضية قررت المحكمة العليا البريطانية السماح للحكومة بتنفيذ خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.

ونقلت صحيفتا تايمز وديلي ميل عن مصدر خاص سمع انتقادات الأمير تشارلز، تأكيده أن تعبير الأمير عن آرائه الشخصية لا يعني المساس "بالحياد السياسي" الذي تلتزمه العائلة المالكة، وفق الدستور البريطاني.

ووفق صحيفة التايمز فإن الأمير تشارلز "محبط جداً من سياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اللجوء".

وحسب اتفاق أبرمته السلطات البريطانية في أبريل/نيسان الماضي فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بطرق غير قانونية سيواجهون الترحيل إلى رواندا.

وفي أبريل/نيسان الماضي قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قدم "عرض لجوء رائداً على مستوى العالم"، من شأنه حماية حدود المملكة، ووضع حداً لعمليات التهريب وإنهاء الهجرة غير القانونية.

وحددت بريطانيا تاريخ 14 يونيو/حزيران الجاري موعداً لإقلاع أول رحلة تقل مهاجرين غير قانونيين إلى رواندا.