قالت السلطات الروسية التي تسيطر على جنوب أوكرانيا إنها بدأت تسليم جوازات سفر روسية للسكان المحليين في مدينتَي خيرسون وميليتوبول.

وتدين أوكرانيا "استحداث" مواطنين روس على أراضيها واصفة إياه بـ"الترويس"، فيما يسرع الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الإجراء.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن أول 23 من سكان خيرسون حصلوا على جوازات سفر روسية في حفل أقيم السبت.

وتقول تاس إن الآلاف تقدموا بطلبات للحصول على جوازات السفر، لكن لا يمكن التحقق من هذا.

وقال الحاكم العسكري لخيرسون الذي عينته روسيا فولوديمير سالدو: "يرغب جميع رفاقنا من سكان خيرسون في الحصول على جواز السفر والمواطنة (الروسية) في أسرع وقت ممكن".

وكان فلاديمير سالدو أول من حصل على جواز سفر روسي.

وفي 25 مايو/أيار الفائت وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتخفيف قيود منح الجنسية الروسية لسكان منطقة زابوروجي وخيرسون في أوكرانيا.