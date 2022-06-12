سياسة
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موسكو تبدأ منح جوازات سفر روسية لسكان مدينتي خيرسون وميليتوبول الأوكرانيتين
سلّمت السلطات الروسية جوازات سفر روسية لـ23 من السكان المحليين في مدينتَي خيرسون وميليتوبول بأوكرانيا، بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتخفيف قيود منح الجنسية لسكان تلك المناطق.
موسكو تبدأ منح جوازات سفر روسية لسكان مدينتي خيرسون وميليتوبول الأوكرانيتين
وكالة أنباء تاس الروسية: أول 23 من سكان خيرسون حصلوا على جوازات سفر روسية في حفل أقيم السبت / AFP
12 يونيو 2022

قالت السلطات الروسية التي تسيطر على جنوب أوكرانيا إنها بدأت تسليم جوازات سفر روسية للسكان المحليين في مدينتَي خيرسون وميليتوبول.

وتدين أوكرانيا "استحداث" مواطنين روس على أراضيها واصفة إياه بـ"الترويس"، فيما يسرع الرئيس فلاديمير بوتين في هذا الإجراء.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن أول 23 من سكان خيرسون حصلوا على جوازات سفر روسية في حفل أقيم السبت.

وتقول تاس إن الآلاف تقدموا بطلبات للحصول على جوازات السفر، لكن لا يمكن التحقق من هذا.

وقال الحاكم العسكري لخيرسون الذي عينته روسيا فولوديمير سالدو: "يرغب جميع رفاقنا من سكان خيرسون في الحصول على جواز السفر والمواطنة (الروسية) في أسرع وقت ممكن".

وكان فلاديمير سالدو أول من حصل على جواز سفر روسي.

وفي 25 مايو/أيار الفائت وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بتخفيف قيود منح الجنسية الروسية لسكان منطقة زابوروجي وخيرسون في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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