اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قرار النرويج وضع علامة خاصة على المنتجات القادمة من المستوطنات "سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج".

جاء ذلك في بيان للخارجية الإسرائيلية السبت تعقيباً على قرار الحكومة النرويجية وضع علامة "الأراضي المحتلة" على المنتجات القادمة من المستوطنات.

واعتبرت إسرائيل أن ذلك القرار سيؤثر على دور الوساطة الذي يمكن أن تلعبه النرويج في القضية الفلسطينية.

والجمعة أعلنت الحكومة النرويجية في بيان أن علامة المنشأ "إسرائيل" لن توضع إلا على المنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 1967.

وأوضح البيان أن "المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل ستوضع عليها علامة (مستوطنة إسرائيلية)".

وأشار البيان إلى أن القرار سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجرى تحديد المنتجات بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات، بشكل أساسي.

من جانبها ذكرت وزيرة خارجية النرويج أنيكن هويتفلدت أن القرار "ليس مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال".

وعام 2015 اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً ينص على وضع علامات مميزة وأوصت به الدول الأعضاء.

يذكر أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي حسب القانون الدولي.