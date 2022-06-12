سياسة
2 دقيقة قراءة
النرويج تقرر وضع علامة "الأراضي المحتلة" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار النرويج وضع علامة خاصة على المنتجات القادمة من المستوطنات "سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج".
النرويج تقرر وضع علامة "الأراضي المحتلة" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
قرار النرويج سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية / Getty Images
12 يونيو 2022

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قرار النرويج وضع علامة خاصة على المنتجات القادمة من المستوطنات "سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج".

جاء ذلك في بيان للخارجية الإسرائيلية السبت تعقيباً على قرار الحكومة النرويجية وضع علامة "الأراضي المحتلة" على المنتجات القادمة من المستوطنات.

واعتبرت إسرائيل أن ذلك القرار سيؤثر على دور الوساطة الذي يمكن أن تلعبه النرويج في القضية الفلسطينية.

والجمعة أعلنت الحكومة النرويجية في بيان أن علامة المنشأ "إسرائيل" لن توضع إلا على المنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 1967.

وأوضح البيان أن "المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل ستوضع عليها علامة (مستوطنة إسرائيلية)".

وأشار البيان إلى أن القرار سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجرى تحديد المنتجات بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات، بشكل أساسي.

من جانبها ذكرت وزيرة خارجية النرويج أنيكن هويتفلدت أن القرار "ليس مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال".

وعام 2015 اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً ينص على وضع علامات مميزة وأوصت به الدول الأعضاء.

يذكر أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي حسب القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us