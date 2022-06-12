سياسة
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بعد تصريحات معادية للإسلام.. الهند تكثف الاعتقالات لوقف الاضطرابات الدينية
ألقت الشرطة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير القبض على شاب لنشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم كان قد أدلى بتصريحات مسيئة إلى النبي محمّد.
بعد تصريحات معادية للإسلام.. الهند تكثف الاعتقالات لوقف الاضطرابات الدينية
خرج مسلمون إلى الشوارع في كشمير للاحتجاج على تصريحات معادية للإسلام لمسؤولين في حزب "بهاراتيا جاناتا"  / AFP
12 يونيو 2022

قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير ألقت القبض على شاب لنشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم كان قد أدلى بتصريحات مسيئة إلى النبي محمّد -صلى الله عليه وسلم.

وأزالت السلطات مقطع الفيديو الذي نُشر على موقع يوتيوب، في إطار مسعى أوسع نطاقاً لكبح الاضطرابات الدينية التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" قبل أسبوع.

ووقف الحزب المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل وأقال مسؤولاً آخر هو نافين كومار جيندال بسبب تصريحاتهما المسيئة إلى النبي محمّد -صلى الله عليه وسلم- التي أغضبت أيضاً عدداً من الدول الإسلامية مما شكّل تحدياً دبلوماسياً كبيراً لحكومة مودي.

ورُفعت دعاوى ضد هذين المسؤولين السابقين في حزب بهاراتيا جاناتا.

وقدّمت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان وإيران، وهي من شركاء التجارة الرئيسيين للهند احتجاجات عبر القنوات الدبلوماسية واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة باعتذار.

وقالت وزارة الخارجية الهندية الأسبوع الماضي إن التغريدات والتعليقات لا تعكس آراء الحكومة.

واندلعت اشتباكات بسبب التصريحات في جميع أنحاء البلاد، إذ يرى بعض المنتمين إلى الأقلية المسلمة أنها أحدث مثال على الضغط والإذلال اللذين يتعرضون لهما في العديد من القضايا، مثل حرية العبادة وارتداء الفتيات للحجاب، تحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا.

وقتل مراهقان عندما اشتبك محتجون مع الشرطة في مدينة رانتشي بشرق البلاد الأسبوع الماضي.

واعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص بسبب أعمال شغب متفرقة في ولاية أوتار براديش في الشمال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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