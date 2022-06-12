سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد 10 أيام من تعيينه.. رئيس اتحاد الكرة المصري يلمح إلى إقالة مدرب المنتخب
ألمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة نهائياتها بساحل العاج العام المقبل.
بعد 10 أيام من تعيينه.. رئيس اتحاد الكرة المصري يلمح إلى إقالة مدرب المنتخب
إيهاب جلال مدرب المنتخب المصري
12 يونيو 2022

ألمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة نهائياتها في ساحل العاج العام المقبل.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية: "جرى تكليف عضوَي مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر".

وأضاف: "كنا سنعلن ذلك الأمر الخميس المقبل انتظاراً لعودة المنتخب عقب مواجهة نظيره الكوري الجنوبي ودياً الأربعاء المقبل".

وترددت أنباء عن إقالة جلال بعد الخسارة التي تعرّض لها منتخب مصر أمام إثيوبيا صفر-2 الخميس الماضي في مالاوي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتلت الخسارة عرضاً باهتاً وفوزاً صعباً على ضيفته غينيا بهدف وحيد متأخر للبديل مهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد في الدقيقة 87، في أول مباراة لإيهاب جلال المدرب السابق لبيراميدز، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلَّق علام قائلاً: "تعاقدنا مع إيهاب جلال بعدما فوجئنا بأن البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب لن يبقى معنا، تعاقدنا مع مدرب مصري بسبب عدم وجود سيولة مادية بعملة الدولار الأمريكي".

ورداً عن سؤال عما إذا كان الاتحاد المصري تسرّع في اختيار جلال؟، قال: "هذا ممكن، لكن يمكن أن يوجد تصحيح للمسار".

وأضاف: "إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام عمل مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نختلق مبررات للخسارة".

يذكر أن بركات وإمام عارضا إلى جانب نائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي إسناد مهمة تدريب المنتخب إلى مدرب وطني وأبدوا رغبتهم في الاستعانة بمدرب أجنبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us