سياسة
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محكمة مصرية تقضي بإعدام المتهم بقتل كاهن بالإسكندرية
أدانت محكمة الجنايات بالإسكندرية نهرو توفيق (60 عاماً) بقتل القمص أرسانيوس وديد (56 عاماً) وحيازة سلاح أبيض بشكل غير قانوني، وحكمت عليه بالإعدام.
محكمة مصرية تقضي بإعدام المتهم بقتل كاهن بالإسكندرية
محكمة مصرية تقضي بإعدام المتهم بقتل كاهن بالإسكندرية / ATA
12 يونيو 2022

قضت محكمة مصرية السبت بإعدام قاتل كاهن مسيحي في أبريل/نيسان الماضي، في هجوم صدم أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأدانت محكمة الجنايات بالإسكندرية نهرو توفيق (60 عاماً) بقتل القمص أرسانيوس وديد (56 عاماً) وحيازة سلاح أبيض بشكل غير قانوني.

ونفى محامو توفيق تهمة القتل العمد. ويمكن له استئناف الحكم.

وقُتل وديد في متنزه شعبي على شاطئ البحر في مدينة الإسكندرية الواقعة على البحر المتوسط في أبريل/نيسان الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، طعن مؤيد لتنظيم "داعش" الإرهابي طبيباً مسيحياً (82 عاماً) في القاهرة. وحُكم عليه بالإعدام في العام التالي.

ويمثّل المسيحيون المصريون أكبر جالية مسيحية في الشرق الأوسط، نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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