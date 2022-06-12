سياسة
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"فكوسنا إي توتشكا" الاسم الجديد لمطاعم ماكدونالدز في روسيا
أعلن المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا، قبل إعادة فتحها الأحد، أنه اختار اسم "فكوسنا إي توتشكا" لها.
"فكوسنا إي توتشكا" الاسم الجديد لمطاعم ماكدونالدز في روسيا
افتتاح مطعم "فكوسنا إي توتشكا"، ماكدونالدز سابقاً، في روسيا. / AFP
12 يونيو 2022

أعلن المالك الجديد لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السابقة في روسيا، قبل إعادة فتحها الأحد، أنه اختار اسم "فكوسنا إي توتشكا" لها، ومعناه "حلو المذاق.. وهذا يكفي".

واستُحدث شعار جديد للشركة بدلاً من شعار الأقواس الذهبية لماكدونالدز، ومن المقرر أن يفتتح المطعم الواقع في ساحة بوشكين، وهو المكان نفسه حيث افتُتح أول مطعم لماكدونالدز واحتشد الكثيرون أمامه احتفالاً عام 1990.

وكانت الشركة الأمريكية للوجبات السريعة، ماكدونالدز، قد أعلنت في 16 مايو/أيار، أنها ستخرج من روسيا عقب الهجوم على أوكرانيا.

وبعد ثلاثة أيام، اشترى رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور، الذي يملك ترخيصاً لماكدونالدز، سلسلة المطاعم المؤلفة من 850 مطعماً.

وقال غوفور الأحد "أنا فخور جداً بالشرف الذي منحني إيّاه تطوير هذه الشركة، أنا طموح ولا أخطّط فقط لإعادة فتح الـ850 مطعماً، بل أيضاً لتطوير مطاعم جديدة".

وبموجب شروط البيع، وافق غوفور على الاحتفاظ بموظفي ماكدونالدز في روسيا لمدة عامين على الأقل، بالإضافة إلى تمويل الالتزامات المستحقة للموردين وأصحاب العقارات والمرافق، حسب الشركة الأمريكية.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن عند الإعلان عن خروج ماكدونالدز من روسيا، قالت الأخيرة إنها تخطط لتحصيل رسوم لمرة واحدة بين 1.2 مليار دولار، و1.4 مليار دولار لشطب الاستثمار.

وكانت ماكدونالدز توظّف 62 ألف شخص في روسيا.

ويُشغّل غوفور 25 مطعماً في سيبيريا، وهو أحد مؤسسي "نيفتيخيم سيرفيس"، وهي شركة تكرير نفط، وعضو مجلس إدارة شركة تمتلك فندق "بارك إنّ" وعيادات خاصة في سيبيريا.

من جانبه، قال أولج بارويف، الذي عُين رئيساً تنفيذياً لماكدونالدز قبل أسابيع من إرسال روسيا عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا، إن سلسلة المطاعم ستبقي على تصميمها الداخلي لكنها ستزيل كل ما يشير إلى الاسم القديم.

وأضاف أن الشركة "ستبقي على الأسعار الملائمة"، لكنه لم يستبعد رفع الأسعار قليلاً في الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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