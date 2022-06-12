سياسة
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"قصر النظر".. جائحة العصر التي تهدد طلاب المدارس
يسود القلق بلدان آسيا وعدداً من البلدان الغربية، بسبب تفشي مرض قصر النظر لدى الأطفال بشكل خاص. ويفسر متخصصون أسباب ذلك بالجلوس لساعات طويلة في قاعات الدراسة التي تفتقر إلى الإضاءة الكافية.
"قصر النظر".. جائحة العصر التي تهدد طلاب المدارس
"قصر النظر".. جائحة العصر التي تهدد طلاب المدارس / AP
12 يونيو 2022

ظهرت في العالم أمراض جديدة مرتبطة بأنماط الحياة العصرية التي تعتمد على الجلوس لفترات طويلة.

وتقول مجلة إيكونوميست إن مرضاً جديداً أصبح منتشراً، هو مرض قصر النظر الذي قالت إنه أصبح "وباء"، والسبب في ذلك هو التعليم.

ويصيب "قصر النظر" طلاب المدارس ويهدد بحدوث مشكلات صحية كبيرة في المراحل التالية من حياتهم، والسبب في ذلك هو الجلوس في قاعات الدراسة لفترات طويلة.

ويقول تقرير المجلة إن آسيا أصبحت مركزاً لهذا الوباء الجديد بسبب جلوس التلاميذ في فصول دراسية مضاءة بشكل خافت نسبياً، وبات الغرب يشعر بالقلق أيضاً من المرض الذي أثبتت الدراسات أنه بات منتشراً بصورة كبيرة.

وقبل فترات الازدهار الاقتصادي، التي بدأت في الستينيات، كان "قصر النظر" غير شائع في شرق آسيا، أما الآن فيكاد يكون في كل مكان بين الصغار.

وفي هونغ كونغ وسنغافورة وتايبيه، يعاني أكثر من 80% ممن أنهوا دراستهم من "قصر النظر".

وفي سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، يعاني منه 9 من بين كل 10 شبان صغار، والصين، التي بدأت صعودها الاقتصادي في وقت لاحق تلحق بالركب أيضاً، حيث تظهر البيانات من مناطق بعيدة مثل جوان جو في الجنوب ومنغوليا في الشمال معدلات تصل إلى حوالي 80%.

وتشير دراسات إلى معدلات تتراوح بين %20 و40% في أوروبا، وحوالي 59% للفئة العمرية بين 17 إلى 19 عاماً في الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى المشكلات التي يسببها هذا المرض، ومن أهمها تكلفة النظارات والعدسات اللاصقة وضرورة استعمالها مدى الحياة، كما أنه يتسبب في أمراض العيون الأخرى في منتصف العمر والتي يمكن أن يتسبب بعضها في فقدان البصر غير القابل للعلاج.

وتشير الأدلة العملية إلى أن التعرض المنتظم لضوء النهار الساطع أمر حيوي في التحكم بشكل صحيح في نمو عيون الأطفال، وأن قلة الضوء تؤدي إلى طول وقصر النظر، لذلك يكمن الحل في ضرورة بقاء الأطفال خارج قاعات الدراسة، أي في الهواء الطلق، لأوقات طويلة.

ووجدت دراسات أجريت في تايوان، خاصة على تلاميذ التعليم الابتدائي، أن بقاء الأطفال خارج المدرسة يمكن أن يقلل معدلات الإصابة بالمرض، وبالفعل استطاعت تايوان عكس الارتفاع المستمر منذ عقود في معدلات قصر النظر.

ويقول التقرير إن العمل الجماعي للحكومات يمكن أن يحل المشكلة مع طمأنة الآباء القلقين بشأن قضاء أبنائهم وقتاً أقل في الفصل الدراسي "لن يكون كارثياً" على تعليمهم، مع تركيز التعليم في قاعات الدراسة على سنوات المراهقة، كما أن البقاء لأوقات طويلة في الملاعب مثلاً يمكن أن يحل مشكلات أخرى مرتبطة بعصرنا الحالي مثل السمنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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