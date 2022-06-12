سياسة
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ستولتنبرغ: تركيا حليف حيوي ونسعى إلى معالجة مخاوفها الأمنية المشروعة
أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ، ينس ستولتنبرغ، بالدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في نواح كثيرة. وأبدى في كلمته تفهمه للمخاوف المشروعة التي عبرت عنها أنقرة بشأن توسيع الحلف. مؤكداً أن ثمة جهوداً تُبذل لمعالجة الأمر.
ستولتنبرغ: تركيا حليف حيوي ونسعى إلى معالجة مخاوفها الأمنية المشروعة
ستولتنبرغ: تركيا حليف حيوي ونسعى إلى معالجة مخاوفها الأمنية المشروعة / AA
12 يونيو 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن تركيا حليف حيوي، وتلعب دوراً رئيسياً في نواح كثيرة، وبالتالي تُبذل جهود لمعالجة مخاوفها المشروعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، مع الرئيس الفنلندي "ساولي نينيستو" خلال زيارته إلى فنلندا.

وأضاف ستولتنبرغ "يجب أن نتصدى للمخاوف الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا بشأن تنظيم PKK الإرهابي"، مشيراً إلى أنه وفريقه على اتصال دائم بمسؤولين من السويد وفنلندا وتركيا.

وحول مسألة ما إذا كان سيجري التوصل إلى اتفاق لمشاركة الدول المذكورة في قمة الناتو التي ستعقد في مدريد في 29-30 يونيو، قال ستولتنبرغ إن ثمة جهوداً تبذل للاستجابة لمخاوف تركيا في أقرب وقت ممكن .

وتابع ستولتنبرغ: "هذه مخاوف مشروعة، لأنها مخاوف بشأن الإرهاب وصادرات الأسلحة، نحتاج إلى أن نفهم ونتذكر أنه لم يتضرر أي من حلفاء الناتو من الهجمات الإرهابية أكثر من تركيا".

وشدد ستولتنبرغ على أن تركيا تلعب دوراً مهماً في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأردف: "تلعب تركيا دوراً رئيسياً في دعم أوكرانيا وتصدير القمح الأوكراني العالق، لذلك، عندما يعرب هذا الحليف الحيوي عن مخاوفه بشأن الإرهاب، يجب علينا أخذ الأمر على محمل الجد. وهذا بالضبط ما نفعله".

وتابع: "أرحب بالرسالة الواضحة من فنلندا والسويد بأنهما مستعدتان لمناقشة هذه القضايا".

ورداً على سؤال حول أي تقدم في المفاوضات مع تركيا، قال الرئيس الفنلندي: "يمكن التفكير في التقدم على أنه فتح قنوات الحوار ومواصلة المحادثات مع تركيا".

وأشار الرئيس الفنلندي إلى أن "بلاده ليس لديها موقف مختلف تجاه مخاوف تركيا عن دول الناتو الأخرى، وأنه يواجه صعوبة في فهم سبب تفسير موقف بلاده بشكل مختلف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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