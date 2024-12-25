هاكان فيدان: تركيا لن تسمح للإرهاب باستغلال الوضع في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تلتزم بعدم السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الفوضى الراهنة في سوريا، لا سيما عقب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد وسيطرة المعارضة على أجزاء واسعة من البلاد. كما ألمح فيدان إلى دعم تركيا المقرر لتحقيق إعادة الإعمار في سوريا، مشدداً على أهمية استقرار المنطقة.

في سياق متصل، شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بشأن الأوضاع في سوريا، حيث أعرب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا عن انزعاجه من تفكك النظام السوري. وأكد نيبينزيا أن أعضاء المجلس يتابعون عن كثب التطورات الجارية وينتظرون تأثيراتها المحتملة على الأمن الإقليمي.

من جهة أخرى، أعربت دول عربية، بما في ذلك قطر والسعودية والكويت، عن رفضها لانتهاك إسرائيل للمنطقة العازلة مع سوريا، بعد إعلاناتها بشأن انهيار اتفاقية فصل القوات مع دمشق، نتيجة لطبيعة الأحداث المتسارعة.

وفي جانب آخر، تتعرض مجموعة PKK الإرهابية لانتقادات بعد تورطها في مقتل عشرة مدنيين من مئذنة مسجد خلال هجومها للسيطرة على مركز محافظة دير الزور، شمال شرق سوريا، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي خطوة تعكس أهمية التراث الثقافي، قامت الأردنية إسراء الصافي بإحياء "حكاية الدمى" لإضفاء البهجة على حياة ابنها الذي جاءت به بعد معاناة طويلة مع عمليات أطفال الأنابيب، مستلهمة في ذلك التراث العثماني الغني الذي تتميز به مدينة السلط الأردنية.