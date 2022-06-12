استقال نواب الكتلة الصدرية في العراق من مجلس النواب، الأحد، بعد أن دعاهم رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر في وقت سابق إلى تقديم استقالاتهم، في ظل جمود مستمر منذ فترة طويلة بخصوص تشكيل حكومة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وافق على استقالة 73 نائباً من أصل 329 في البرلمان، ينتمون إلى الكتلة الصدرية.

وأضافت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه في وقت سابق الأحد، بتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئاسة البرلمان.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، طالب الصدر، نواب كتلته في البرلمان بكتابة استقالاتهم، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة، مهدداً بالتوجه إلى المعارضة.

وقال الصدر "على رئيس الكتلة الصدرية.. أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".

وأضاف الصدر، وهو معارض قوي لكل من إيران والولايات المتحدة، في بيان مكتوب بخط اليد إن هذه الخطوة "تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

ويعيش العراق انقساماً سياسياً، جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.