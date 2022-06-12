قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث الأسبوع المقبل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولودمير زيلينسكي، طبيعة الخطوات التي سيتخذونها بخصوص الممر المتعلق بنقل الحبوب في البحر الأسود.

جاء ذلك في لقاء له مع مجموعة من الشباب في ولاية وان شرقي تركيا.

وانتقد أردوغان سياسة الغرب حيال أوكرانيا في حربها مع روسيا، وأنه لا يمكن الوثوق بالغرب في المجال السياسي.

كما انتقد أردوغان إلهاء بلاده منذ بداية ستينيات القرن الماضي وحتى الآن بخصوص ضمها إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن العالم يواجه أزمة حادة في نقص حبوب القمح والشعير، وزيت عباد الشمس بسبب الحرب الأوكرانية - الروسية، لأن معظم تلك المحاصيل تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وأكد أردوغان أن بلاده لا تشهد مشكلة في هذه المحاصيل، وأن تركيا لديها مخزون بخمسة ملايين طن من هذه الحبوب، ورغم ذلك تسعى بلاده إلى زيادة احتياطاتها من تلك المحاصيل.

وأضاف: "سنتباحث الأسبوع المقبل مع كل من بوتين وزيلينسكي حول طبيعة الخطوات التي سنتخذها بخصوص الممر المتعلق بنقل الحبوب (في البحر الأسود)".