سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سأبحث مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع القادم ممر نقل الحبوب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء المباحثات الأسبوع المقبل مع نظيريه الروسي والأوكراني، التي تتخذ فيها تركيا دور الوساطة، بشأن نقل الحبوب في البحر الأسود.
أردوغان: سأبحث مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع القادم ممر نقل الحبوب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في ولاية وان شرقي تركيا / AA
12 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث الأسبوع المقبل مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولودمير زيلينسكي، طبيعة الخطوات التي سيتخذونها بخصوص الممر المتعلق بنقل الحبوب في البحر الأسود.

جاء ذلك في لقاء له مع مجموعة من الشباب في ولاية وان شرقي تركيا.

وانتقد أردوغان سياسة الغرب حيال أوكرانيا في حربها مع روسيا، وأنه لا يمكن الوثوق بالغرب في المجال السياسي.

كما انتقد أردوغان إلهاء بلاده منذ بداية ستينيات القرن الماضي وحتى الآن بخصوص ضمها إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن العالم يواجه أزمة حادة في نقص حبوب القمح والشعير، وزيت عباد الشمس بسبب الحرب الأوكرانية - الروسية، لأن معظم تلك المحاصيل تأتي من روسيا وأوكرانيا.

وأكد أردوغان أن بلاده لا تشهد مشكلة في هذه المحاصيل، وأن تركيا لديها مخزون بخمسة ملايين طن من هذه الحبوب، ورغم ذلك تسعى بلاده إلى زيادة احتياطاتها من تلك المحاصيل.

وأضاف: "سنتباحث الأسبوع المقبل مع كل من بوتين وزيلينسكي حول طبيعة الخطوات التي سنتخذها بخصوص الممر المتعلق بنقل الحبوب (في البحر الأسود)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us