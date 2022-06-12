أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت على ما يبدو قذائف مدفعية في البحر، الأحد، بعد أيام من إعلان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الرغبة في تعزيز القوة العسكرية لبلاده.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إنها رصدت عدة مسارات طيران يعتقد أنها قذائف مدفعية، وذلك حوالي الساعة 8:07 صباحاً حتى 11:03 صباحاً ولم تذكر تفاصيل عن عدد القذائف ومصدر الإطلاق، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وفي اجتماع أمني، أعرب مسؤولون كوريون جنوبيون عن قلقهم من أن بيونغ يانغ تعمل على تحديث أنظمتها العسكرية التي تشكل تهديداً مباشراً لكوريا الجنوبية، وأكدوا مجدداً أنهم سيتعاملون بصرامة مع ذلك، وفق بيان لمكتب الرئاسة.

وجاءت التجربة الأخيرة بعد نحو أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى بشكل متزامن، في عملية وصفها مسؤولون ومحللون بأنها سابقة.

وتجذب تجارب المدفعية لكوريا الشمالية انتباهاً أقل من عمليات إطلاق الصواريخ، لكن مدفعيتها بعيدة المدى المنتشرة تشكل تهديداً أمنياً كبيراً للمنطقة الحضرية المكتظة بالسكان في كوريا الجنوبية، التي لا تبعد سوى 40-50 كيلومتراً عن الحدود مع كوريا الشمالية.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون مؤخراً إن بيونغ يانغ أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لأول تجربة نووية لها منذ حوالي خمس سنوات.

وشدد كيم في خطاب ألقاه في اجتماع للحزب الحاكم، الأسبوع الماضي، على الحاجة إلى تعزيز القدرة العسكرية لبلاده، قائلاً إن البيئة الأمنية الحالية "خطيرة للغاية".