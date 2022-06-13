سياسة
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مصادر إعلامية: بايدن يزور إسرائيل والسعودية الشهر المقبل.. ما أجندته؟
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل منتصف يوليو/تموز المقبل، وذلك في سياق أجندة مهمة مع البلدين ودول أخرى في الشرق الأوسط.
مصادر إعلامية: بايدن يزور إسرائيل والسعودية الشهر المقبل.. ما أجندته؟
البيت الأبيض: الزيارة تأتي في سياق أجندة مهمة مع السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط / AP
13 يونيو 2022

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الأحد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل منتصف يوليو/تموز المقبل.

وذكر الموقع أن متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (لم يسمه) قال إن هذه الزيارة "تأتي في سياق أجندة مهمة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف: "تركز هذه الأجندة على تحقيق نتائج للشعب الأمريكي، وإنهاء الحروب عن طريق الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار الموقع إلى أن السفارة السعودية في واشنطن "لم ترد" على طلب التعليق على هذه المعلومات.

وأفاد بأن الأجندة المؤقتة للزيارة إلى الشرق الأوسط تشمل أيضاً لقاءات مع قادة البحرين ومصر والأردن والكويت والعراق وعمان وقطر والإمارات.

وأوضح الموقع أن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم) أكدوا أن من المتوقع أن يزور الرئيس بايدن إسرائيل وفلسطين في 14 و15 يوليو/تموز المقبل، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وفيما لم يؤكد البيت الأبيض تلك المواعيد أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن التوقيت "قد تغير عدة مرات ويمكن أن يتغير مرة أخرى"، حسب الموقع.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مسؤولين أثناء وجوده في إسرائيل، بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتسوغ، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين.

كما يتوقع أن يزور بايدن مدينة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي نفس السياق ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية أنه "بعد تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية سابقاً لعدة مرات يبدو أنه سيزور إسرائيل في 14 يوليو/تموز".

وأشارت إلى أن جولة بايدن ستشمل القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه) أن من المنتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية موعد الزيارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يجريها بايدن إلى إسرائيل منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021، بينما زارها سابقاً في 2010 و 2016 حين كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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