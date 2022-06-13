سياسة
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تعزيز الأمن بزيادة الإنتاج المحلي.. بريطانيا تطرح استراتيجية قومية للغذاء
تطرح بريطانيا أول استراتيجية قومية للغذاء تركز على زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي بدلاً من معالجة البدانة، بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة.
تعزيز الأمن بزيادة الإنتاج المحلي.. بريطانيا تطرح استراتيجية قومية للغذاء
قالت الحكومة إن قطاع الزراعة سيتلقى في المجمل 270 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى عام 2029 / AFP
13 يونيو 2022

تطرح بريطانيا الاثنين أول استراتيجية قومية للغذاء تركز على زيادة الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي بدلاً من معالجة البدانة، بعد رفض توصية بفرض ضرائب على الملح والسكر في الأغذية المصنعة.

وقالت الحكومة إن الهجوم الروسي على أوكرانيا ألحق ضرراً بإمدادات الغذاء وتسبب في ارتفاع الأسعار، مما يؤكد ضرورة تعزيز بريطانيا للأمن الغذائي.

وأضافت أن الخطة ستحافظ على المستوى الحالي من الأغذية المنتجة محلياً، مع زيادة الإنتاج في بعض القطاعات مثل المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية.

وقالت الحكومة إن قطاع الزراعة سيتلقى في المجمل 270 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) من الاستثمارات في مجال الابتكار حتى عام 2029.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الاستراتيجية ستدعم المزارعين وتساعد في حماية الإمدادات الغذائية من الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال في بيان: "من خلال استخدام التقنيات الجديدة والابتكار سنزرع ونأكل المزيد من طعامنا ونتيح وظائف في جميع أنحاء البلاد وننمي الاقتصاد، وهذا بدوره سيساعد في نهاية المطاف على تقليل الضغط على الأسعار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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